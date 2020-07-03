Российский кабмин утвердил проект финансирования строительства ЕКАД

20:16 | 4.07.2020

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Правительство РФ утвердило проект распоряжения о распределении трансфертов на финансовое обеспечение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина. На строительство выделят 2 млрд рублей.



Принятие проекта позволит обеспечить в 2020 году ускоренную реализацию мероприятий по строительству и реконструкции участков ЕКАД. Финансирование будет производиться в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Напомним, в конце апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе онлайн-встречи с Владимиром Путиным попросил материальную поддержу, чтобы ускорить темпы строительство ЕКАД. Тогда Президент позвонил зампредседателя Правительства РФ Марату Шакирзяновичу, который сообщил, что в этом году уже было выделено 500 млн рублей на застройку третьего этапа.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»