За сутки на Среднем Урале тест на COVID-19 прошли почти 11 тысяч человек

17:54 | 4.07.2020

Фото: ТАСС

По данным на 4 июля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 11671 исследование проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 10979 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 610646. Обследовано всего 568881 человек.



Напомним, в Свердловской области за сутки зарегистрировали ещё 268 случаев заражения. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 13767 человек. С начала пандемии умерли 119 свердловчан (+5 за сутки). Из больниц по выздоровлению выписались 8197 человек (+261).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»