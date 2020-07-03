В Екатеринбурге пропала глухонемая женщина

17:07 | 4.07.2020

Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге без вести пропала 58-летняя Ольга Яблонская (Рейзер). С 3 июля её местонахождение неизвестно. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», женщина глухонемая.



Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы. Последний раз её видели в белой кофте с синим капюшоном (на груди нарисован Микки Маус, а на капюшоне – уши), синей блузке с цветами, синих джинсах и белых кроссовках.



Любую информацию о местонахождении женщины поисковый отряд просит сообщать инфоргу Юлии по номеру телефона 89041639957.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»