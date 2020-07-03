На Среднем Урале внедорожник столкнулся с «ГАЗелью»

16:31 | 4.07.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В минувший четверг в Свердловской области на Московском тракте произошла авария с участием Mitsubishi Pajero и «ГАЗели», которая наносила разметку. Водитель внедорожника ищет свидетелей и записи с видеорегистраторов.



Из-за столкновения тогда по проезжей части разлилась белая краска. Внедорожник получил серьёзные повреждения – у него выбито лобовое стекло и смята передняя часть.



Девушка-водитель Mitsubishi Pajero утверждает, что двигалась в общем потоке.



«Я видела на дороге знак о том, что ведутся дорожные работы, но об ограничении скорости знаков не было. Я ехала со скоростью потока, где-то 80 километров в час. Внезапно машина, ехавшая передо мной, перестроилась. Тут я и увидела "Газель", предприняла экстренное торможение, но было поздно»,- рассказала девушка.



ДТП произошло на участке дороги E22 от Екатеринбурга до Решет утром. Девушка ищет тех, кто ехал по участку с 09:00 до 12:12, чтобы доказать, что там не было знаков ограничения скорости.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»