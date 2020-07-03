В честь умершего депутата гордумы назовут Дворец пионеров в Ленинском районе Екатеринбурга

14:54 | 4.07.2020

Фото: egd.ru

Дворец пионеров в Ленинском районе Екатеринбурга назовут в честь депутата Елены Дерягиной. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на мэра города Александра Высокинского. Также отмечается, что глава городка накануне уже обсудил этот вопрос с депутатом Михаилом Матвеевым.



Елена Дерягина была учителем физики. С 1985 года руководила домом детского творчества Ленинского района. Должность директора она занимала на протяжении 35 лет, поэтому было решено присвоить учреждению её имя.



В 2005, 2009, 2013 годах Дерягина была избрана депутатом Екатеринбургской городской Думы IV, V, VI созывов соответственно. С 9 февраля 2010 года возглавляла постоянную комиссию Екатеринбургской городской Думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике. С сентября 2018 года она входила в состав думской комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике, постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.



Дерягина умерла рано утром 2 июля. Она находилась в горбольнице №6. У женщины оторвался тромб. Кроме того, у Елены Дерягиной подозревали коронавирус.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»