В Екатеринбурге начали появляться таблички в память жертв смертельных аварий

13:55 | 4.07.2020

Фото: Е1.RU

В Екатеринбурге в рамках проекта «Ноль смертей» начали развешивать таблички в память жертв смертельных аварий. Таким образом активисты призывают жителей требовать от властей безопасных улиц. Первая появилась на перекрёстке Малышева и Мамина-Сибиряка, где в начале июня фургон сбил несколько людей.



«Она могла быть жива, но в нашем городе автомобили могут безнаказанно ездить со скоростью до 80 километров в час, а за скорость до 100 километров в час водитель получит штраф всего 250 рублей. Автомобильные полосы слишком широкие, а переходы не оборудованы островками безопасности. Чиновники создают иллюзию безопасности вместо того, чтобы спасать жизни», — написано на табличке.



По словам активистов, они хотят проинформировать людей, чтобы сформировался запрос на удобный город и безопасную среду.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»