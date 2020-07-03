В России за сутки коронавирусом заразились 6632 человека

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших в стран на утро 4 июля составляет 674 515 человек.За сутки умерли 168 человек, общее число смертей от COVID-19 с начала эпидемии составило таким образом 10 027.Выздоровели за сутки 8986 человек, всего с начала эпидемии – 446 879 человек.К 3 июля в России провели 20,7 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию.