В Екатеринбурге COVID-19 обнаружили ещё у 131 человека

12:50 | 4.07.2020

Фото: rospotrebnadzor.ru

По данным на 4 июля, в Екатеринбурге за последние сутки зафиксировали ещё 131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.



В Свердловской области за сутки выявили ещё 268 случаев заражения. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 13767 человек. С начала пандемии умерли 119 свердловчан (+5 за сутки). Из больниц по выздоровлению выписались 8197 человек (+261).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»