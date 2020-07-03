Врачи спасли от коронавируса ещё 261 свердловчанина

12:44 | 4.07.2020

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Свердловской области за сутки из больниц по выздоровлению выписался 261 пациент с ранее подтверждённым коронавирусом. За всё время уральские врачи вылечили 8197 человек.



На Среднем Урале за сутки зафиксировали ещё 268 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе выявлен у 13767 человек. Ещё пять человек умерли. Общее количество смертей достигло 119.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»