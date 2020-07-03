На Среднем Урале от COVID-19 умерли 119 человек

12:39 | 4.07.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали пять случаев смерти пациентов с ранее подтверждённым коронавирусом. Общее количество смертей достигло 119.



На Среднем Урале за сутки зафиксировали ещё 268 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе выявлен у 13767 человек. Выписан 261 человек. Всего уральские врачи вылечили 8197 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»