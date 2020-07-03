11:37 | 4.07.2020

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Цирк Екатеринбурга получит 2,4 млрд рублей на реконструкцию. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на решение председателя правительства России Михаила Мишустина.



«Работы обойдутся в 2,4 млрд рублей. Разбивка следующая. В 2021 году – 87,5 млн рублей (на проект и изыскания), в 2022-м – 440 млн рублей, в 2023-м – 900 млн рублей, в 2024-м – 974 млн рублей. Объем бюджетных ассигнований может быть уточнен», – написал Альшевских.



О планах на выделение средств Кабмин сообщал в январе 2020 года, сейчас, как сообщает депутат, решение утверждено. Работы планируется завершить в 2024 году.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»