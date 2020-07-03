Аэропорт Екатеринбурга ночью не принял несколько самолётов

Минувшей ночью, с 3 на 4 июля, в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге из-за густого тумана не приземлялись самолёты.В справочной аэропорта сообщили, что самолеты отправили на запасные аэродромы из-за плохих метеоусловий.Согласно данным онлайн-табло Кольцово, приземлиться в Екатеринбурге не удалось самолетам «Победы» из Анапы и Санкт-Петербурга и борту «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга.