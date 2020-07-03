В Екатеринбурге без вести пропал мужчина

09:58 | 4.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего 31-летнего Андрея Бербасова. С 30 июня его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, зелёные глаза, светло-русые волосы. В день исчезновения был одет в чёрную кофту с длинными рукавами, тёмные спортивные штаны и чёрные кроссовки.



Если вы видели мужчину или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Ларисе по номеру телефона 8 904 54 727 43.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»