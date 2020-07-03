В Екатеринбурге прогремел салют в честь присвоения статуса «Город трудовой доблести»

Накануне, 3 июля, в Екатеринбурге прогремел салют в честь присвоения столице Урала статуса «Город трудовой доблести». Фейерверки запускали в двух точках – на «Динамо» и в летнем парке «Уралмаш». Начались салюты в 23:00.На фасаде «Ельцин Центра» появилась надпись «Екатеринбург Город трудовой доблести».Напомним, новый статус по указу Президента РФ Владимира Путина присвоен 20 городам (среди них два свердловских – Екатеринбург и Нижний Тагил). Во время голосования по поправкам в Конституцию в поддержку присвоения звания Екатеринбургу выступили 546 194 свердловчан, а Нижнему Тагилу – 236 000.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с присвоением званий городам.«Горжусь тем, что именно наши города одними из первых в России удостоены звания "Город трудовой доблести". Это прежде всего заслуга самих уральцев. И тех, кто без сна и отдыха трудился в заводских цехах в годы войны, и тех, кто сегодня бережно хранит память и историческую правду о героизме нашего народа-победителя»,- сообщил губернатор.