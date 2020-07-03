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Фото: Галина Соловьёва/«Областная газета»
В Екатеринбурге прогремел салют в честь присвоения статуса «Город трудовой доблести»
На фасаде «Ельцин Центра» появилась надпись «Екатеринбург Город трудовой доблести».
Напомним, новый статус по указу Президента РФ Владимира Путина присвоен 20 городам (среди них два свердловских – Екатеринбург и Нижний Тагил). Во время голосования по поправкам в Конституцию в поддержку присвоения звания Екатеринбургу выступили 546 194 свердловчан, а Нижнему Тагилу – 236 000.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с присвоением званий городам.
«Горжусь тем, что именно наши города одними из первых в России удостоены звания "Город трудовой доблести". Это прежде всего заслуга самих уральцев. И тех, кто без сна и отдыха трудился в заводских цехах в годы войны, и тех, кто сегодня бережно хранит память и историческую правду о героизме нашего народа-победителя»,- сообщил губернатор.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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