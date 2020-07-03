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00:44 | 4.07.2020
Фото: patriarchia.ru
В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным
«Романов - это косноязычный человек с совершенно безумным, пустым набором слов. Единственное, чем он может "брать" - это труфановской эмоциональностью. При чтении текстов, вышедших из его уст, не возникает ничего, кроме недоумения тем, что кто-то может вообще всерьёз это воспринимать: "80000 фашиствующих хабадников взяли в железные тиски все народы мира, через талмуд, кабаллу, интернет напрямую общаясь с сатаной"...
Скорбеть и беспокоиться стоит о нескольких сотнях прельщенных несчастных. А более - об их детях.
А так-то пустое место на самом деле», - опубликовал свое мнение епископ.
Напомним, сегодня суд Екатеринбургской епархии лишил священного сана схиигумена Сергия. Сам Отец Сергий сказал, что монастырь не покинет и добавил, что из РПЦ нужно «выбросить врагов Бога и Богородицы, экуменистов и еретиков, патриарха Кирилла Гундяева и его окружение, талмудистов, кабалистов и сатанистов».
© «Вечерние ведомости»
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