В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным

00:44 | 4.07.2020

Фото: patriarchia.ru

Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать». Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.



«Романов - это косноязычный человек с совершенно безумным, пустым набором слов. Единственное, чем он может "брать" - это труфановской эмоциональностью. При чтении текстов, вышедших из его уст, не возникает ничего, кроме недоумения тем, что кто-то может вообще всерьёз это воспринимать: "80000 фашиствующих хабадников взяли в железные тиски все народы мира, через талмуд, кабаллу, интернет напрямую общаясь с сатаной"...



Скорбеть и беспокоиться стоит о нескольких сотнях прельщенных несчастных. А более - об их детях.

А так-то пустое место на самом деле», - опубликовал свое мнение епископ.



Напомним, сегодня суд Екатеринбургской епархии лишил священного сана схиигумена Сергия. Сам Отец Сергий сказал, что монастырь не покинет и добавил, что из РПЦ нужно «выбросить врагов Бога и Богородицы, экуменистов и еретиков, патриарха Кирилла Гундяева и его окружение, талмудистов, кабалистов и сатанистов».

© «Вечерние ведомости»