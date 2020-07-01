В Екатеринбурге пропал 85-летний мужчина

22:48 | 3.07.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге ищут пропавшего 85-летнего Бельтюкова Николая Николаевича. Сегодня он ушел из дома и не вернулся.



Рост мужчины 160 сантиметров. Он крепкого телосложения. У Бельтюкова седые волосы и серо-зеленые глаза.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Николая Николаевича, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»