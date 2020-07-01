Свердловский омбудсмен предложила ввести в школах уроки Конституции

21:51 | 3.07.2020

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила ввести в школах уроки Конституции.



В департаменте информполитики рассказали, что также она предлагает дарить томик документа всем, кто впервые получает паспорт. По мнению Мерзляковой, особое внимание, рассказывая россиянам о Конституции, нужно уделять именно подрастающему поколению.



Напомним, голосование по поправкам в главный документ страны завершилось 1 июля. Сегодня, 3 июля, омбудсмен Татьяна Мерзлякова приняла участие заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»