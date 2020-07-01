За сутки свердловские медики провели 9861 исследований проб на коронавирус

20:50 | 3.07.2020

Фото: murmansk.sm-news.ru

За минувшие сутки врачи Свердловской области провели 9861 исследований проб на коронавирус, об этом рассказали в региональном оперштабе. Было обследовано 9043 человек.



Всего врачи провели 598975 исследований, обследовали 557902 человек.



Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области лабораторно подтверждено 13499 случаев коронавируса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»