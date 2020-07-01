Куйвашев объяснил, почему закрывают госпиталь в «Екатеринбург ЭКСПО»

20:24 | 3.07.2020

Фото: today.29ru.net

Губернатор Евгений Куйвашев объяснил в своем Instagram, почему в «Екатеринбург ЭКСПО» закрывается госпиталь для больных коронавирусом.



Один из подписчиков главы Свердловской области отметил, во многих больницах пациенты лежат в коридорах. Однако Куйвашев заявил, что такое размещение в коридорах пациентов было временным, когда были отдельные сбои.



Также губернатор рассказал, что госпиталь будет перенесен на Широкую речку.



«Госпиталь состоит фактически из двух очень разных частей. Одна – это высокотехнологичный модуль, который мы купили для территориального центра медицины катастроф и планировали монтировать на Широкой речке примерно в августе этого года, когда там полностью будет подготовлена площадка», - сказал губернатор.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»