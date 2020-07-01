Схиигумен Сергий не собирается покидать Среднеуральский монастырь

20:01 | 3.07.2020

Фото: tochkanews.ru

После третьего заседания суда Схиигумен Сергий записал очередное видео. В ролике он заявляет, что не собирается покидать Среднеуральский монастырь.



«Из монастыря я не уйду. Из русской православной церкви мы должны выбросить врагов Бога и Богородицы, экуменистов и еретиков, патриарха Кирилла Гундяева и его окружение, талмудистов, кабалистов и сатанистов», - сказал схиигумен Сергий.



Напомним, суд признал Сергия виновным в нарушении священной присяги и постановил лишить его священного сана.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»