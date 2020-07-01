В Свердловской области ищут 81-летнюю женщину

19:10 | 3.07.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области разыскивается пропавшая 81-летняя Киселева Таисия Максимовна. Женщина ушла из дома в селе Серебрянка Нижнетагильского городского округа 1 июля и не вернулась.



Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», пенсионерка ходит с палочкой. Её рост 160 сантиметров, она худощавого телосложения, с каштановыми волосами и карими глазами. В последний раз Киселеву видели одетой в синий халат на молнии, шерстяные носки, черные галоши и желтый платок.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Киселевой, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»