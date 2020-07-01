Губернатор Свердловской области рассказал, почему в регионе снимают ограничения несмотря на заболеваемость

18:58 | 3.07.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему в регионе снимают ограничения несмотря на сохранение заболеваемости COVID-19. Один из подписчиков главы области в Instagram спросил, почему продолжают открывать кинотеатры и детские сады.



Куйвашев подчеркнул, что просидеть всю оставшуюся жизнь «под стеклянным колпаком» невозможно. По мере стабилизации ситуации в регионе открываются заведения, так как людям необходимо работать.



«При этом жизнь, как говорится, никогда уже не будет прежней, и во всех сферах деятельности сейчас ведется с постоянной оглядкой на меры профилактики», - отметил губернатор.



Также он добавил, что кинотеатры в регионе пока что не открыты, а детсады работают только в режиме дежурных групп.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»