Аэропорт Кольцово обслуживает 7,8 тысяч человек в сутки

18:28 | 3.07.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области вместе со снятием ограничений по COVID-19 постепенно восстанавливается спрос на путешествия. По словам губернатора Евгения Куйвашева, сейчас аэропорт Кольцово обслуживает около 7,8 человек в сутки, что составляет треть от показателя прошлого года.



«В июне-июле 2019 года аэропорт Кольцово обслуживал в сутки около 23 тыс. пассажиров. Самолеты летают по более чем 40 направлениям, совершается около 50 вылетов из Кольцово в сутки. В лидерах — Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. Очень рад, что мы постепенно возвращаемся к привычной жизни», - рассказал глава региона в своем Instagram.



Также Куйвашев отметил, что все рейсы должны выполняться с соблюдением санитарных правил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»