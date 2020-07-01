На Среднем Урале пропал 55-летний мужчина

17:58 | 3.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Кушве пропал 55-летний Валерий Александрович Ильин. Его местонахождение неизвестно с 23 июня 2020 года.



Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, серо-зеленые глаза, седые волосы, короткая стрижка. Особые приметы: татуировка на левой кисти.



На момент пропажи мужчина был одет в черные штаны, черную кожаную куртку и черную кепку.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валерия Ильина, просят сообщить об этом по номеру 8 (800) 700-54-52.



«Тревогу забили родственники пенсионера и обратились за помощью в правоохранительные органы, написав заявление. В настоящее время из числа личного состава ОВД Кушвы созданы группы для поиска Валерия Ильина. Всем, кому что-либо известно о пропавшем, просьба позвонить по телефонам МО МВД России «Кушвинский»: 8 (34344) 2-43-41, 8-999-368-06-89 и «02», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»