В Свердловской области 155 почтовиков получат награды

17:40 | 3.07.2020

В Свердловской области в честь Дня российской почты, который будет отмечаться 12 июля, наградят 155 почтовиков.



В пресс-службе Почты России сообщили, что на Среднем Урале праздник будут отмечать более 6,5 тысяч работников. Половина из них в этот день будет на рабочих местах, так как воскресенье, 12 июля, для большинства отделений не является выходным днем.



155 сотрудникам Почты России в честь профессионального праздника вручат ведомственные и корпоративные награды. Пять сотрудников получат награды от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»