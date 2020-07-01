После возгорания полигона ТБО в Новоуральске Росприроднадзор проверит местный МУП

Сотрудники Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования осуществляет мероприятия по проведению внеплановой выездной проверки в отношении МУП «Ритуал» Новоуральска. МУП является эксплуатирующей организацией полигона твердых бытовых отходов, где вы начале июня произошло возгорание мусора.Специалистами Росприроднадзора осуществлен выезд на территорию, прилегающую к полигону ТБО, сообщает пресс-служба ведомств, в ходе обследования территории на предмет соблюдения природоохранных требований, установлено активное тление тела полигона, сопровождающееся задымлением местности.С учётом возможного нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха и нарушений в области обращения с отходами производства и потребления, лицензионных требований, Росприроднадзор даст оценку деятельности МУП «Ритуал».