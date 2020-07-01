Росприроднадзор выявил более десятка нарушений в деятельности металлургического завода на Урале

17:18 | 3.07.2020

Сотрудники Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования провели выездную проверку в отношении ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» («КУМЗ»), выявив 12 нарушений.



Как сообщает пресс-служба ведомства, выявлено 3 нарушения в области охраны и использования водных объектов, три нарушения в области охраны атмосферного воздуха и шесть нарушений в области обращения с отходами. Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений.



По факту выявленных правонарушений в отношении юридического и должностных лиц АО «КУМЗ» возбуждены административные дела по ст.8.1, ч.2 ст. 8.21 КоАП РФ, планируется возбуждение административных дел по ч.1, ч.4 ст.8.2, ст.8.5 КоАП РФ.

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