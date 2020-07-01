Новости дня
16:57 | 3.07.2020
Фото: МЧС по Свердловской области
На Среднем Урале отменен особый противопожарный режим
Губернатор Свердловской области подписал постановление об отмене спецрежима. Таким образом, снимаются запреты на использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, соломы и травянистой растительности и посещение лесов.
– Отмена особого противопожарного режима не означает, что свердловчане могут бесконтрольно начать проводить огневые работы и разжигать костры. При использовании открытого огня необходимо соблюдать действующие требования пожарной безопасности, – подчеркнули в МЧС.
Однако в пресс-службе МЧС также отметили, что спецрежим, введенный главами муниципалитетов, продолжает действовать на территории 36 муниципальных образований, в том числе в Екатеринбурге. На этих там по-прежнему сохраняется запрет на использование открытого огня.
Так, кроме Екатеринбурга в список, где продолжает действовать спецрежим входят Камышловский ГО, Обуховское сельское поселение, Краснотурьинск, Среднеуральск, Сысертский ГО, Талицкий ГО, Тугулымский ГО, Туринский ГО, Богданович, Пышминский ГО, Зареченское сельское поселение, Нижнетуринский ГО, Восточное сельское поселение, Гаринский ГО, Асбестовский ГО, Полевской ГО, Тавдинский ГО, ГО Верхний Тагил, Новолялинский ГО, Верхотурский ГО, Белоярский ГО, ГО Верхняя Пышма, Кировградский ГО, ГО Карпинск, Малышевский ГО, Волчанский ГО, Байкаловский МР, ГО Верх-Нейвинский, Артёмовский, Ирбитское МО, Слободо-Туринское СП, Ницинское СП, Усть-Ницинское СП, Сладковское СП, Арамильский ГО.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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