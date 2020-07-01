Пять свердловчан не смогли сдать ЕГЭ из-за повышенной температуры

16:39 | 3.07.2020

Фото: Галина Соловьёва / Областная газета

Сегодня, 3 июля, началось проведение Единого государственного экзамена. В первый день сдачи ЕГЭ до аттестации в Свердловской области не допустили пятерых школьников из-за повышенной температуры тела.



Свердловчане, которые из-за повышенной температуры не смогли написать экзамен сегодня, смогут сдать ЕГЭ в резервные дни: 24 и 25 июля, а также в период с 3 по 8 августа.



Напомним, что ранее министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предупредил, что выпускников с повышенной температурой не будут допускать до сдачи ЕГЭ.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»