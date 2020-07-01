В Карпинске из-за обрушения пласта земли погиб рабочий

16:12 | 3.07.2020

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Прокуратура Карпинска организовала проверку Волчанского механического завода в связи с гибелью рабочего во время проведения ремонтных работ по замене трубы холодного водоснабжения.



Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, сегодня, 3 июля, около 10:00 на территории Волчанского механического завода заменялись трубы для подачи холодной воды. Газосварщик осуществлял вырезку старой трубы осуществлялась в яме на глубине около четырех метров. При проведении ремонтных работ произошло обрушение пласта земли на газосварщика 1987 года рождения, находившегося в вырытом котловане. В результате происшествия он погиб на месте.



На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры. К проведению проверки также привлекли сотрудников Государственной инспекции труда Свердловской области.



По результатам проверки при наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»