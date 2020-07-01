Росздравнадзор проверит свердловский минздрав и мэрию Екатеринбурга из-за недоступности КТ

15:38 | 3.07.2020

Фото: kremlin.ru

Росздравнадзор проводит проверку деятельность министерства здравоохранения Свердловской области и администрации Екатеринбурга в связи с недоступностью процедуры КТ для населения. Такое поручение дала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.



– Росздравнадзором 16 июня начата проверка минздрава Свердловской области и управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, в ходе которой будет дана и оценка доступности КТ легких для жителей региона, – сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, что ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин обратился в Росздравнадзор с просьбой о проведении проверки. Он заявил, что многие екатеринбуржцы вынуждены ради КТ ездить в Челябинск, ведь муниципальные клиники переполнены, а частные отказываются делать процедуру.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»