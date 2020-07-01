У здания Екатеринбургской епархии сторонники Сергия требуют «Владыку»

14:59 | 3.07.2020

Фото: скриншот видео издания «Лампа»

В Екатеринбурге у здания епархии после окончания заседания церковного суда по делу схиигумена Сергия, его сторонники кричат «Владыку!». Об этом сообщает издание «Лампа».



Церковный суд сегодня постановил в связи с нарушением священнической присяги и монашеских обетов низвергнуть схиигумена Сергия из священного сана.



Однако сторонники Сергия не согласны с данным решением. Они требуют, чтобы к ним вышел владыка Кирилл, а также участники церковного суда. Прихожане также утверждают, что не отдадут монастырь: «Можете стрелять!».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»