Новый арт-объект появился в Екатеринбурге

В Екатеринбурге между домами на улице Мельковской, 11 и переулком Красным, 13 появилось новой граффити. Арт-объект нарисовал уличный художник Илья Мозги.На граффити изображен человек, который спрятался под огромную шляпу таким образом, что видны только его ноги. Арт сопровождает надпись: «Все эмоции спрятались и ждут выходного дня».Как рассказал Илья Мозги, данная работа – это история о том, как человеку тяжело в будни. На выходных же человек расслабляется.