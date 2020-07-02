Екатеринбуржцам отключат горячую воду 6 июля

13:37 | 3.07.2020

Фото: go64.ru

В Екатеринбурге в понедельник, 6 июля, начнется второй этап опрессовок. Ожидается, что горячего водоснабжения не будет три дня.



Испытания теплосетей повышенным давлениям проведут в течение трех ночей с 23:00 до 07:00. Температуру горячей воды в этот период понижают, однако обычно управляющие компании отключают горячее водоснабжение заранее. Возвращение воды ожидается после окончания работ 9 июля.



Напомним, что ЕТК изменила график опрессовок в связи с поправками к Конституции РФ. Испытания теплосетей должны быть пройти на неделю раньше.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»