В Екатеринбурге коронавирус подтвердили еще у 161 человека

12:47 | 3.07.2020

Фото: oko-planet.su

В Екатеринбурге коронавирусом заразился еще 161 человек. Всего за сутки в Свердловской области зафиксировали 227 новых случаев COVID-19.



Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое, 110 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. 592 пациента, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, находятся в состоянии средней тяжести, остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.



Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписали еще 199 пациентов. Таким образом, уральские врачи вылечили уже 7936 пациентов.



За сутки также зафиксировали семь случаев смерти больных COVID-19. Всего Свердловской области от коронавируса умерли 114 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»