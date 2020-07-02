Свердловские врачи вылечили от коронавируса еще 199 человек

12:45 | 3.07.2020

Фото: admrad.ru

В Свердловской области из больниц по выздоровлению от коронавируса выписали еще 199 пациентов. Всего уральские врачи вылечили 7936 человек с COVID-19.



За сутки также зафиксировали 227 новых случаев заражения коронавирусом в Свердловской области. С начала эпидемии в регионе зафиксировано всего 13499 случаев COVID-19.



Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое, 110 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. 592 пациента, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, находятся в состоянии средней тяжести, остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»