Новости дня
12:42 | 3.07.2020
Фото: vestikavkaza.ru
На Среднем Урале от коронавируса скончались еще семь человек
Напомним, что сегодня на стало известно еще о 227 заболевших коронавирусом на Среднем Урале. Всего в регионе зафиксировано 13499 случаев COVID-19.
Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое, 110 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. 592 пациента, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, находятся в состоянии средней тяжести, остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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