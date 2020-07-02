На Среднем Урале от коронавируса скончались еще семь человек

12:42 | 3.07.2020

Фото: vestikavkaza.ru

За сутки в Свердловской области зафиксировали семь случаев смерти больных COVID-19. Всего за время эпидемии в регионе от коронавируса скончались 114 человек.



Напомним, что сегодня на стало известно еще о 227 заболевших коронавирусом на Среднем Урале. Всего в регионе зафиксировано 13499 случаев COVID-19.



Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое, 110 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. 592 пациента, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, находятся в состоянии средней тяжести, остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»