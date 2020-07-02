В России выявили еще 6718 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили коронавирус у 6 718 человек в 84 регионах, из них 2 182 случая (32,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 667 883 заболевших COVID-19 в 85 регионах.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписались еще 8 915 человек. Таким образом, врачи вылечили уже 437 893 пациентов.Также за сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 9 859 человек.