Детские сады Екатеринбурга начнут работать с 6 июля

12:20 | 3.07.2020

Фото: Анна Храновская

В понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге детские сады начнут работать в штатном режиме. Об этом сообщает департамент образования уральской столицы.



На заседании оперштаб по борьбе с коронавирусом 30 июня было решено открыть детские сады в штатном режиме, но заполняемостью не более 50%. Департамент образования Екатеринбурга издал распоряжение, на основании которого с 6 июля все муниципальные детсады города начинают работу. Исключение составят те детские сады, которые закрыты на проведение ремонтных работ при подготовке к новому 2020-2021 учебному году.



– Для организации работы детских садов в штатном режиме руководителям ДОУ необходимо оборудовать входные помещения антисептиками для обработки рук, ежедневно измерять температуру тела у работников, родителей и детей при входе в здание (или на территории образовательной организации, если приём детей происходит на улице), иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания для работников, обеспечить помещения рециркуляторами воздуха для регулярного его обеззараживания в присутствии людей и открытыми переносными ультрафиолетовыми облучателями для обеззараживания воздуха в отсутствии людей, а также примерно каждые два часа обрабатывать дезинфицирующими средствами поверхности (дверные ручки, поручни, перила, столы, стулья, шкафчики для одежды, раковины для мытья рук), – добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.



Руководители детсадов уже начинают уведомлять родителей своих воспитанников о начале работы. Родителям также требуется соблюдать несколько правил: уведомить детский сад о выходе ребёнка для постановки его на питание и принести справку об эпидблагополучии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»