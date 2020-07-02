Ночью в Екатеринбурге загорелся продуктовый магазин

11:57 | 3.07.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар в продуктовом магазине на улице Дагестанской, 32. Из-за сработавшей сигнализации на место прибыли охранники.



Когда сотрудники охранного предприятия прибыли на место происшествия, то заметили, что ставни магазина были открыты, горела какая-то жидкость и в окне был пожар. Охранники начали тушить пожар с помощью огнетушителя, а также вызвали спасателей.



Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение уже в 02:24. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03:01.



Как сообщили охранники, в тот день пришел покупатель в нетрезвом состоянии и обещал сжечь магазин. Следователи выяснят, причастен ли он к ночному пожару.



В пресс-службе УМВД Екатеринбурга рассказали, что полицейские проводят проверку по факту инцидента, выясняются причины, обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»