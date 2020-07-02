В Кольцово увеличится количество рейсов в Ростов-на-Дону

11:33 | 3.07.2020

Фото Женевы Нефедовой

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 4 июля откроют дополнительный прямой рейс в Ростов-на-Дону. Выполнять перелеты будет авиакомпания «Азимут».



Дополнительные рейсы из Екатеринбурга будут осуществляться по субботам. На данный момент ростовский авиаперевозчик выполняет рейсы по понедельникам и четвергам с вылетом из уральской столицы в 07:00 по местному времени. Субботний рейс будет выполняться по аналогичному расписанию. Время в пути составит 2 часа 55 минут.



Добавим, что в аэропорт Платов из Екатеринбурга полеты также выполняет авиакомпания NordStar по вторникам и четвергам. Вместе с дополнительным субботним рейсом общее число вылетов из Кольцова в Ростов-на-Дону в июле вырастет до пяти в неделю.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»