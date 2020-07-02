В Свердловской области пропала 86-летняя женщина

11:10 | 3.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В поселке Мельничная городского округа Сухой Лог пропала 86-летняя Клавдия Тихоновна Парова. Она ушла из дома 28 июня и до сих пор не вернулась.



Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, седые волосы. Особые приметы: ходит с тростью.



На момент пропажи женщина была одета в коричневый плащ, черные колготки, галоши или кирзовые сапоги. С собой была черная сумка.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Клавдии Паровой, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»