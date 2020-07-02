У екатеринбуржца арестовали «Peugeot» из-за долга банку

10:25 | 3.07.2020

Фото: УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы изъяли у екатеринбуржца автомобиль из-за задолженности банку свыше миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако самостоятельно он к оплате так и не приступил. На требования явиться к судебному приставу-исполнителю екатеринбуржец также не реагировал.



Из запросов, которые были направлено в соответствующие органы, выяснилось, что у мужчины имеется автомобиль «Peugeot 408». Во дворе дома должника судебные приставы обнаружили данный автомобиль, составили акт описи и ареста имущества. «Peugeot 408» передали на ответственное хранение взыскателю – кредитной организации.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»