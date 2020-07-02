Двух угонщиков автомобилей осудят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 1987 и 1993 годов рождения, которые обвиняются в хищении автомобилей. Общий ущерб злоумышленников превысил три миллиона рублей.33-летний фигурант дела совершал противоправные деяния с сентября по декабрь прошлого году. На его счету угон четырех автомобилей. Второй обвиняемый причастен к одном эпизоду кражи транспорта, совершенному в декабре 2019 года при участии старшего напарника.Согласно версии следствия, злоумышленники похищали иномарки для дальнейшего сбыта на территории Екатеринбурга. Обвиняемые специализировались на таких моделях автомобилей как Hyundai Solaris и Hyundai Creta. С помощью специального радиоэлектронного оборудования они отключали противоугонную систему машины, запускали двигатель и уезжали на приглянувшемся автомобиле в одно из укромных мест на территории города. После этого они сбывали похищенный транспорт и распоряжались криминальной прибылью по своему усмотрению.Сотрудники полиции задержали подозреваемых в декабре прошлого года. Кроме того, правоохранителям удалось найти и вернуть владельцам три автомобиля.Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых переданы в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. До решения суда фигурантам вынесен запрет на совершение определенных действий.