Вчера, 2 июля, в 18:21 в Екатеринбурге столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на улице Щербакова, 145А.По предварительной информации, водитель «Lada Granta» ехал по улице Щербакова в сторону Пронина, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Daewoo Nexia» и «Lada Largus». После столкновения «Lada Granta» вылетела на газон.В результате ДТП пострадали три человека: 31-летний водитель «Lada Granta», 38-летняя женщина-водитель «Daewoo Nexia» и 39-летний пассажир «Daewoo Nexia». Все автомобили получили значительные механические повреждения. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики скорой помощи.– Госавтоинспекция города Екатеринбурга напоминает, что при выезде на полосу, предназначенную для встречного движения, водитель транспортного средства привлекается к административной ответственности, за которую подразумевается лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере пяти тысяч рублей. Обстоятельства и причины данного происшествия будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение, – добавили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.