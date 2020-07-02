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22:39 | 2.07.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На улице Куйбышева в Екатеринбурге в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист

Сегодня в Екатеринбурге на улице Куйбышева в ДТП пострадала 11-летняя велосипедистка. Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга.

Авария случилась в 16:15. Водитель «Шкода Супер» двигался по улице Луначарского со стороны улицы Карла Маркса и при повороте на зеленый сигнал светофора допустил наезд на девочку. Она каталась на велосипедах вместе с мамой.

«Как пояснил 42-летний водитель автомашины «Шкода Супер», он двигался со скоростью 15 км/час по ул. Луначарского. При повороте направо неожиданно на пешеходный переход выехал ребенок на велосипеде, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Ребенок наехал на правое переднее крыло. Стаж управления транспортными средствами водителя составляет 25 лет», - сказали в ГИБДД.

В настоящее время проводится расследование с целью установления причин произошедшего.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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