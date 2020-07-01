За сутки в Свердловской области на COVID-19 обследовано 8660 человек

20:09 | 2.07.2020

Фото: sovetskaya-adygeya.ru

За минувшие сутки врачи Свердловской области обследовали на коронавирус 8660 человек, провели 9252 исследования биологических проб.



Всего в регионе проведено 589114 исследований, обследовано 548859 человек.



Напомним, за минувшие сутки врачи зарегистрировали 224 новых случая COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»