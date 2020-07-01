Завтра в Екатеринбурге откроется фестиваль Public art

19:40 | 2.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге завтра, 3 июля, состоится открытие фестиваля уличного искусства Public art. Как рассказали в администрации города, организаторы предоставили эскизы работ художников со всей России.



На данный момент комиссия по подготовке и проведению фестиваля утвердила три работы известных художников: Игоря GS («Время»), Ильи Винса («Деревня») и Димы SLASH («Герб»). Проведением фестиваля будет заниматься ООО «Коннект».



Завершится фестиваль 3 августа.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»