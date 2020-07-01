Губернатор Свердловской области рассказал об эпидемических мерах на ЕГЭ

19:21 | 2.07.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что во время сдачи ЕГЭ будет сделано все возможное, чтобы обезопасить школьников.



В этом году экзамены будут сдавать и принимать более 20 тысяч человек. Для них были закуплены дезинфицирующие средства и средства защиты. Выпускников будут рассаживать с учетом необходимой социальной дистанции.



«От себя хочу пожелать удачи. Знаю, что с волнением во время экзамена трудно справиться. И все-таки пусть все пройдет, насколько это возможно, спокойно, а шпаргалки — не пригодятся», - обратился к школьникам губернатор в своем Instagram.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»