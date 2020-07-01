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19:06 | 2.07.2020
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Екатеринбург и Нижний Тагил стали «Городами трудовой доблести»
«На мой взгляд, ничто не мешает реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания «Город трудовой доблести» сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидны и убедительны, полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона: за бесперебойное производство военной, гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамен Государственного комитета обороны. Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены. И, конечно, хотел бы это подчеркнуть, мы обязаны учесть мнение людей, которые подписи собирали, выразили искреннюю и широкую народную поддержку инициативе присвоения почётного высокого звания «Город трудовой доблести». Все необходимые документы подпишу в ближайшее время. От всей души поздравляю жителей [этих городов], хочу пожелать всем вам здоровья и новых трудовых свершений», – сказал глава государства.
Губернатор Свердловской области отметил, что гордится, что именно наши города одними из первых стали удостоены почетного звания, ведь уральцы во время войны трудились без сна и отдыха на заводских цехах.
В Свердловской области в годы Великой Отечественной войны было размещено более сотник эвакуированных промпредприятий, около 50 госпиталей.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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